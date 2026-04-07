Тимати поддержал отмененного Канье Уэста ИИ-кавером Юры Шатунова

Рэпер Тимати своеобразно поддержал американского коллегу Канье Уэста, «отмененного» накануне в Великобритании. ИИ-роликом с участием западного артиста российский артист поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тимати опубликовал сделанный с помощью нейросетей англоязычный кавер на «Седую ночь» Юры Шатунова. В ролике песню якобы исполняет Канье Уэст. До этого видео завирусилось в сети.

В комментариях рэперу указали на то, что ролик ненастоящий.

«Раз есть на видео, значит, было», — посмеялся Тимати в ответ.

Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию на фоне политического скандала, связанного с его антисемитскими высказываниями. 6 апреля Уэст подал заявку на въезд в королевство через электронное разрешение на въезд, но чиновники заблокировали ее.

Йе критиковали за антисемитские высказывания, в том числе за восхищение Адольфом Гитлером. В прошлом году он выпустил песню с нацистским приветствием, спустя несколько месяцев после того, как на его сайте появилась реклама футболки со свастикой.

Ранее Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля с участием Канье Уэста.

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
