Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Хет-трик Гонду помог ЦСКА разгромить «Крылья Советов» в Кубке России

Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» во втором раунде 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 5:2.

В первом тайме два мяча в ворота «Крыльев Советов» забил Лусиано Гонду. В начале второго тайма аргентинский футболист забил третий мяч. Иван Олейников на 51-й минуте отыграл один мяч. Иван Обляков отличился за ЦСКА на 64-й минуте. Еще через три минуты мяч забил футболист армейцев Матвей Кисляк. Иван Лепский из «Крыльев Советов» отыграл один мяч на 84-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В финале Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с победителем пары «Зенит» — «Спартак.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее система полива газона включилась прямо по ходу матча «Крылья Советов» — ЦСКА.

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!