Московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» во втором раунде 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 5:2.

В первом тайме два мяча в ворота «Крыльев Советов» забил Лусиано Гонду. В начале второго тайма аргентинский футболист забил третий мяч. Иван Олейников на 51-й минуте отыграл один мяч. Иван Обляков отличился за ЦСКА на 64-й минуте. Еще через три минуты мяч забил футболист армейцев Матвей Кисляк. Иван Лепский из «Крыльев Советов» отыграл один мяч на 84-й минуте.

В финале Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с победителем пары «Зенит» — «Спартак.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее система полива газона включилась прямо по ходу матча «Крылья Советов» — ЦСКА.