Минприроды сообщило о третьей волне паводков в Дагестане

Глава Минприроды РФ Козлов сообщил о новой волне паводков в Дагестане 11 апреля
Третью волну паводков в Дагестане стоит ожидать уже 11 апреля. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Сегодня утром, в 11 утра, Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение», — отметил он.

На юге — в горных районах Дагестана — ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом и грозой, заявил Козлов. По его словам, к 11 апреля паводок охватит все крупные реки региона.

Глава Дагестана Сергей Меликов также заявил, что все службы готовятся к очередной волне непогоды, в том числе с точки зрения помощи гражданам.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

Ранее Путин поручил оценить ущерб от паводков в Дагестане.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!