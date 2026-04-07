Коробку освободили от должности вице-губернатора Кубани

Вице-губернатор Кубани Коробка освобожден от должности в связи с утратой доверия

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка освобожден от должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, Коробку обвиняют в незаконной аренде, выводе земель из сельхозоборота, личном использовании земель, сокрытии активов, нецелевом финансировании.

Ранее объединенная пресс-служба судов сообщила, что судом досрочно прекращены полномочия депутата Совета Первореченского сельского поселения Динского района Григория Коробки, а также депутатов Совета депутатов муниципального образования Динской район Юрия Ильченко и Ярослава Пелихова.

6 апреля суд наложил арест на имущество Коробки и его семьи. Суд установил, что чиновник вел совместную нелегальную деятельность с депутатами заксобрания области Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. По версии следствия, в результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

При обыске в поместье вице-губернатора Краснодарского края были изъяты около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными.

Ранее сообщалось, что коррупционные активы Коробки оцениваются в 10 млрд рублей.