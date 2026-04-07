Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина расправилась с беременной школьницей, чтобы скрыть ее отношения со своим мужчиной

fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Техас суд вынес приговор паре, которая расправилась с беременным подростком. Об этом сообщает Liveaction.org.

По данным издания, 21-летний Коди Арнольд встречался сразу с двумя возлюбленными: 16-летней Кейтлин Стоун и 28-летней Челси Шипп.

Как рассказал сам мужчина, в день инцидента он проводил время с обеими. В какой-то момент они с Шипп употребили наркотики, после чего между ними разгорелся конфликт. Арнольд заявил партнерше, что встречается со Стоун, и та забеременела от него.

Позже женщина схватилась за оружие, подошла к спящей школьнице и выстрелила в нее. Девушка не выжила. Поняв это, мужчина накрыл голову подростка мусорным пакетом, так как не хотел на это смотреть.

В полиции о произошедшем узнали только на следующий день, когда сотрудники пришли в дом по другой, неизвестной причине. Выяснилось, что Шипп выстрелила в девушку, чтобы та не рассказала о беременности от Арнольда. В случае, если бы кто-то узнал о произошедшем, у мужчины были бы проблемы с законом.

Также полицейские выяснили, что расправа не была спонтанной. Пара употребляла наркотики все выходные, чтобы решиться на этот поступок.

Шипп приговорили к 40 годам тюремного заключения, Арнольда – к 34.

Ранее в США «пожарный года» десятки раз изнасиловал девочку-подростка.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
