Женщина расправилась с беременной школьницей, чтобы скрыть ее отношения со своим мужчиной

В американском штате Техас суд вынес приговор паре, которая расправилась с беременным подростком. Об этом сообщает Liveaction.org.

По данным издания, 21-летний Коди Арнольд встречался сразу с двумя возлюбленными: 16-летней Кейтлин Стоун и 28-летней Челси Шипп.

Как рассказал сам мужчина, в день инцидента он проводил время с обеими. В какой-то момент они с Шипп употребили наркотики, после чего между ними разгорелся конфликт. Арнольд заявил партнерше, что встречается со Стоун, и та забеременела от него.

Позже женщина схватилась за оружие, подошла к спящей школьнице и выстрелила в нее. Девушка не выжила. Поняв это, мужчина накрыл голову подростка мусорным пакетом, так как не хотел на это смотреть.

В полиции о произошедшем узнали только на следующий день, когда сотрудники пришли в дом по другой, неизвестной причине. Выяснилось, что Шипп выстрелила в девушку, чтобы та не рассказала о беременности от Арнольда. В случае, если бы кто-то узнал о произошедшем, у мужчины были бы проблемы с законом.

Также полицейские выяснили, что расправа не была спонтанной. Пара употребляла наркотики все выходные, чтобы решиться на этот поступок.

Шипп приговорили к 40 годам тюремного заключения, Арнольда – к 34.

