Иран отверг идею временного прекращения огня

Постпред Ирана при ООН: США нужно прекращение огня для перегруппировки сил
Иран категорически отвергает идею временного прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани, передает ТАСС.

«В таких условиях прекращение огня служит лишь для того, чтобы перегруппироваться и подготовиться к продолжению преступлений», — сказал дипломат.

6 апреля Иран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США назвал предложения «недостаточно хорошими» и пригрозил «обрушить ад» на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран обвинил США в намерении атаковать гражданские объекты.

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
