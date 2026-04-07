Имущество Коробки обращено в доход государства

Суд обратил в доход РФ имущество замгубернатора Кубани Коробки
Суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, а также аффилированных лиц, чьи коррупционные активы были оценены в 10 млрд рублей, передает ТАСС.

«Суд решил исковые требования удовлетворить», — заявил судья.

До этого стало известно, что стоимость коррупционных активов Коробки оценивается в сумму, превышающую 10 млрд рублей.

К этим активам, как утверждается, относятся 135 земельных участков общей площадью 1,8 га, 100 зданий площадью 129 884 кв. м, 12 помещений (2 247 кв. м), два сооружения (556 кв. м) и 12 компаний с капитализацией порядка 6,5 млрд рублей. Также у Коробки были обнаружены права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель.

6 апреля стало известно, что суд в Краснодаре наложил арест на имущество Коробки, а также его семьи. Это было сделано в связи с антикоррупционным иском, с которым в суд обратилась Генпрокуратура.

По данным Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, чиновник вел совместную нелегальную деятельность с депутатами заксобрания области Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. По версии следствия, в результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

Ранее при обыске у вице-губернатора Кубани Коробки нашли наличные почти на 1 млрд рублей.

 
