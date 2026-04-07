Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

ВСУ мобилизуют украинцев, используя подставные собеседования

ТАСС: ВСУ заманивают украинцев фальшивыми вакансиями музыкантов
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новый способ для мобилизации мужчин на территории страны. Они приглашают украинцев на собеседования на должности бас-гитаристов, а потом «музыканты» оказываются на поле боя, становясь «обычными штурмовиками линейных подразделений», рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Подразделения 14-го АК ВСУ пытаются обмануть подлежащих мобилизации украинцев, приглашая их на должности видеооператов, SMM-специалистов, а также бас-гитаристов», — сказал собеседник агентства.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) нашли новый способ мобилизации мужчин в Херсоне. Для этого они используют женщин-«волонтеров», которые под видом раздачи гуманитарной помощи делают поквартирный обход.

Он отметил, что после таких проверок мужчин часто забирают прямо из дома и отправляют в мобилизационные пункты.

Ранее Сырский оценил уровень мобилизации на Украине.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!