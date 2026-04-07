Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новый способ для мобилизации мужчин на территории страны. Они приглашают украинцев на собеседования на должности бас-гитаристов, а потом «музыканты» оказываются на поле боя, становясь «обычными штурмовиками линейных подразделений», рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Подразделения 14-го АК ВСУ пытаются обмануть подлежащих мобилизации украинцев, приглашая их на должности видеооператов, SMM-специалистов, а также бас-гитаристов», — сказал собеседник агентства.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) нашли новый способ мобилизации мужчин в Херсоне. Для этого они используют женщин-«волонтеров», которые под видом раздачи гуманитарной помощи делают поквартирный обход.

Он отметил, что после таких проверок мужчин часто забирают прямо из дома и отправляют в мобилизационные пункты.

