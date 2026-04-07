В Дагестане возбудили дело из-за неперекрытых опасных участков дорог

Возбуждено уголовное дело о халатности чиновников в ходе паводка в Дагестане
МЧС РФ по Республике Дагестан

Возбуждено уголовное дело о халатности чиновников в Дагестане, повлекшей гибель людей в результате аварии на затопленном участке дороги в ходе паводка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Отмечается, что несмотря на режим ЧС должностные лица, ответственные за ограничение движения транспорта на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали их перекрытие.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Наводнение привело к загрязнению водопроводной воды, десятки людей пострадали от пищевого отравления, в республике проводится экстренная вакцинация от вирусного гепатита.

Ранее жители Волгограда рассказали «Газете.Ru» о подтоплениях из-за ливня.

 
