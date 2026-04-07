Как получить налоговый вычет за обучение в 2026 году: краткая инструкция

Налоговый вычет за обучение в 2026 году: кому положен, как получить и сколько денег можно вернуть

В современном мире образование обходится недешево. Но часть денег, потраченных на учебу, можно вернуть благодаря налоговому вычету, который предоставляет государство. Кто имеет право на налоговый вычет по расходам на обучение и как его получить — в материале «Газеты.Ru».

Что такое налоговый вычет за обучение и кому он положен

Налоговый вычет — это возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вы или ваш работодатель перечисляете в бюджет. Вычет за обучение входит в группу социальных — туда же относятся возврат части расходов на лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, негосударственное пенсионное обеспечение, благотворительность и некоторые другие вычеты. Они регулируются ст. 219 Налогового кодекса РФ.

По данным опросов, более половины россиян (54%) никогда не оформляли налоговый вычет, и главная причина — не незнание, а сложность и бюрократическая запутанность процесса, поделился с «Газетой.Ru» Дмитрий Тортев, экономист, член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы.

Тем не менее это действенный механизм, позволяющий вернуть часть расходов, поэтому стоит разобраться в нюансах оформления налогового вычета.

Вычет доступен только налоговым резидентам РФ. То есть тем, кто живет в России не менее 183 дней в году и платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если у вас нет официальной работы или доходов, которые облагаются НДФЛ, вычет не дадут.

Пример Безработный студент не получит вычет — он не платит НДФЛ, а стипендия налогом не облагается. Но если студент получает проценты по вкладу или сдает квартиру в аренду (и платит с этого налог), оформить возврат он может.

Получить налоговый вычет можно как за свое обучение, так и за обучение ближайших родственников:

* детей до 24 лет,

* братьев или сестер,

* супруга или супруги (с 1 января 2024 года).

Налоговый вычет также могут получить опекуны и попечители при оплате обучения своих подопечных.

Если вы оформляете вычет за себя, то допустима любая форма обучения, за близких — только очная.

Важно Налоговый вычет не применяется, если оплата расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) капитала.

Какие учебные заведения подходят для оформления вычета

Государство вернет часть расходов на обучение в государственных и частных организациях при наличии у них лицензии на образовательную деятельность. Это также касается иностранных организаций, если у них есть документы, подтверждающие статус.

В перечень входят (при наличии лицензии):

* вузы;

* колледжи и техникумы;

* школы и детские сады;

* курсы: повышение квалификации, автошколы, языковые курсы, центры службы занятости;

* учреждения дополнительного образования детей (музыкальные и художественные школы, школы искусств, спортивные школы и секции);

* репетиторы (только если репетитор — ИП с видом деятельности «образование», а не самозанятый).

Размер налогового вычета

Вы можете вернуть 13–15% стоимости обучения в зависимости от вашей налоговой ставки, но не больше установленного государством лимита расходов за один год.

Лимиты вычета:

* 150 тыс. рублей в год (возврат до 19500 рублей в год) — за свое обучение, а также за обучение брата и сестры, супруга/супруги.

* 110 тыс. рублей в год (возврат до 14300 рублей в год) — за обучение детей и подопечных.

Если за ребенка платили оба родителя, лимит не удваивается, а делится между ними.

Выгоднее подавать налоговый вычет за каждый год обучения, поскольку сумма оплаты за год будет меньше, чем за пять лет, а лимит в любом случае 150 тыс. рублей в год. Остаток вычета нельзя перенести на следующий год.

Основное, что нужно запомнить, — это «правило трех лет». Вы имеете право подать документы за обучение, оплаченное в 2023, 2024 и 2025 годах. Если оплатить многолетнее обучение сразу, вычет будет ограничен лимитом возврата одного года, поэтому лучше разбивать оплату на части. Дмитрий Тортев экономист, член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы

Важно учесть 150 тыс. рублей — это общий лимит затрат для всех видов социального налогового вычета. Если вы израсходуете 100 тыс. рублей на обучение, то ваш лимит, к примеру, на лечение, по которому можно будет получить вычет, не превысит 50 тыс. рублей.

Особенности вычета за 2023 год

Если вы оформляете вычет за 2023 год, учтите, что тогда действовали другие лимиты. Максимальная сумма расходов составляла 120 тыс. рублей, а не 150 тысяч. Поэтому вернуть можно было не больше 15600 рублей за год (13% от лимита).

При этом за обучение каждого ребенка лимит считался отдельно — до 50 тысяч рублей на одного ребенка. Это значит, что дополнительно можно было вернуть до 6500 рублей на каждого из детей.

Способы получения налогового вычета

1. Через личный кабинет налогоплательщика в упрощенном порядке

Это самый удобный способ оформить вычет, но он подходит только для расходов с 1 января 2024 года.

Как оформляется:

* ФНС получает данные от банков и образовательных организаций;

* до 20 марта в личном кабинете налогоплательщика появляется предзаполненное заявление;

* его нужно подтвердить, подписать и отправить;

* камеральная проверка длится 30 дней, затем 15 дней отводится на выплату.

2. Через налоговый орган по месту жительства

Как оформляется:

* Вы подаете декларацию 3-НДФЛ и пакет документов в налоговую инспекцию по месту своей регистрации. Можно это сделать лично, через представителя, почтой или онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

* Налоговая проверит документы и переведет всю сумму вычета одним платежом на ваш банковский счет.

3. Через работодателя

В этом случае налог перестают удерживать из зарплаты, пока не будет исчерпана вся сумма вычета.

Как оформляется:

* Подать заявление и подтверждающие документы в налоговую.

* Не позднее чем через месяц налоговая направит уведомление о подтверждении права на вычет вам и работодателю.

* С ближайшей зарплаты работодатель перестанет удерживать НДФЛ и будет делать это до тех пор, пока вся сумма вычета не будет использована.

Какие документы нужны для оформления вычета за обучение

Список документов зависит от того, за какой год вы платили. Если расходы были до 2024 года (подаете за 2023 год), понадобятся:

* декларация 3-НДФЛ;

* справка 2-НДФЛ с работы;

* паспорт;

* копия ИНН;

* копия договора на обучение;

* копии платежных документов (чеки, квитанции);

* справка об оплате образовательных услуг;

* лицензия учебного заведения (если ее реквизитов нет в договоре).

«За 2024 и 2025 годы вместо договора и чеков можно использовать единую справку об оплате образовательных услуг, которую выдают учебные заведения»,

— уточнил Дмитрий Тортев.

Если вы оформляете вычет за родственника, также понадобятся документы, подтверждающие родство.

Налоговый вычет за обучение — это реальная поддержка семейного бюджета. Один раз разобравшись с документами, вы сможете получать эту финансовую поддержку ежегодно, пока учитесь сами или оплачиваете образование детей. Это не просто возврат денег, а привычка экономить, которую легко превратить в правило.

«По мере того, как налоговая и смежные структуры накапливают массив данных о налогоплательщиках, растет вероятность перехода к проактивному, беззаявительному порядку получения вычета в перспективе», — отметил финансовый эксперт.