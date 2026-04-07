Система полива газона включилась прямо по ходу матча «Крылья Советов» — ЦСКА

Во время матча «Крылья Советов» — ЦСКА включилась система полива газона

По ходу матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА включилась система полива газона.

Встреча проходит в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Сейчас идет второй тайм. ЦСКА выигрывает со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Победитель этого матча выйдет в финал Пути регионов, где встретится с петербургским «Зенитом» или московским «Спартаком».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

