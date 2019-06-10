Мосгорсуд отменил арест личных счетов Михаила Абызова

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте почти 4,5 млн рублей со счетов экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — сообщил источник агентства.

Постановление касалось личных банковских счетов Абызова, на которых находится около 4,3 млн рублей. Отмечается, что материалы дела об организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей будут отправлены на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что московский суд продлил срок заключения бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.