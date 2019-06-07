Миллер оценил сроки строительства датского участка «Северного потока — 2»

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал сроки строительства датского участка «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, об этом Миллер заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, реальный срок работ по строительству участка газопровода в Дании составляет максимум пять недель.

Он добавил, что протяженность датского участка составляет всего «плюс-минус» 130 километров.

Ранее вероятность отсрочки ввода «Северного потока — 2» оценили в «Газпроме».