В Словакии осудили санкции против России

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини негативно высказался в отношении антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, санкции против российского государства никому не помогают, в том числе Евросоюзу.

«Наоборот, обмены между нашими странами снизились. Сейчас наблюдается медленный подъем», — подчеркнул Пеллегрини.

Он также добавил, что Словацкая республика предпочитает диалог, а не новые санкции. По его мнению, необходимо сесть за стол переговоров.

На 17 июня запланировано заседание Совета ЕС на министерском уровне, который должен принять решение по продлению или вводу санкций.

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал оградить товары первой необходимости от санкций.