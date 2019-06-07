Путин увидел потерю доверия к доллару

Президент России Владимир Путин заявил, что доверие к доллару в мире падает.

По словам Путина, в этом виноваты сами власти США.

Он призвал призвал переосмыслить роль доллара в мире.

«Эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став международной резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир», — сказал Путин.

Также глава государства рассказал, что сейчас повышается роль региональных валют.