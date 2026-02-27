Размер шрифта
В Госдуме прокомментировали создание комиссии по вопросам ИИ

Депутат Кравченко: создание комиссии по ИИ позволит ускорить развитие технологий
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко считает, что создание комиссии при президенте РФ по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) позволит ускорить развитие технологий. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Соответствующая комиссия была учреждена 26 февраля указом президента РФ Владимира Путина. Основной ее задачей является координация деятельности и повышение эффективности взаимодействия федеральных органов госвласти и заинтересованных организаций по вопросам создания, развития и внедрения технологий ИИ.

По мнению Кравченко, работа этой комиссии приведет к созданию новых рабочих мест, повысит конкурентоспособность российской экономики на международной арене, а также позволит поддержать технологический прогресс.

Согласно отчету Института экономики ИИ Microsoft за 2025 год, Россия заняла 119-е место в мире по уровню внедрения искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что поправки об использовании ИИ на выборах могут внести весной.

 
