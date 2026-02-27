В Госдуме прокомментировали создание комиссии по вопросам ИИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко считает, что создание комиссии при президенте РФ по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) позволит ускорить развитие технологий. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Соответствующая комиссия была учреждена 26 февраля указом президента РФ Владимира Путина. Основной ее задачей является координация деятельности и повышение эффективности взаимодействия федеральных органов госвласти и заинтересованных организаций по вопросам создания, развития и внедрения технологий ИИ.

По мнению Кравченко, работа этой комиссии приведет к созданию новых рабочих мест, повысит конкурентоспособность российской экономики на международной арене, а также позволит поддержать технологический прогресс.

Согласно отчету Института экономики ИИ Microsoft за 2025 год, Россия заняла 119-е место в мире по уровню внедрения искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что поправки об использовании ИИ на выборах могут внести весной.