Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Топилина, маткапитал проиндексируют до 470 тыс. руб. Он отметил, что это решение уже согласовано и его все поддержали.

«С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4%», — подчеркнул Топилин.

В настоящее время материнский капитал в России составляет 453 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Топилин не понял идею «отцовского капитала».