Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Орешкин отметил, что такой расклад возможен при существующем в настоящее темпе роста потребительского кредитования, который «абсолютно неустойчивый».

«Темп роста… абсолютно превышает темпы роста доходов населения... Если сейчас ничего с этим не делать, к 2021 году мы можем рецессию получить», — добавил Орешкин.

По словам министра, в стране лидирующий тип кредитного предложения — потребительский кредит. За последний год прирост составил 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год.

Ранее сообщалось, что Орешкин ждет инфляции ниже 4%.