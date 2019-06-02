Доклад об угрозах «Северного потока-2» представили в Европе

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Эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и Украины представили доклад об угрозах энергобезопасности Европы со стороны «Северного потока-2». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст доклада.

В документе утверждается, что Россия оказывает «политическое влияние» на другие страны с помощью своих энергетических ресурсов. Авторы доклада опасаются, что Россия после завершения строительства газопровода будет поставлять газ в Европу только по северному маршруту и оставит Украину без доходов от транзита газа.

Также они выразили опасение, что реализация проекта «Северного потока-2» может способствовать распространению коррупции.

«Предстоит проделать немало работы, поскольку не все вовлеченные игроки на внутреннем энергорынке ЕС в полной мере осознают опасность чрезмерной зависимости от российских энергоносителей», — заявили эксперты.

Кроме того, доклад предупреждает о том, что всего один теракт или крупная авария могут уничтожить обе нитки газопровода.

Ранее сообщалось, что в США предлагают пять видов санкций за «Северный поток — 2».