Доклад об угрозах «Северного потока-2» представили в Европе
Эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и Украины представили доклад об угрозах энергобезопасности Европы со стороны «Северного потока-2». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст доклада.
В документе утверждается, что Россия оказывает «политическое влияние» на другие страны с помощью своих энергетических ресурсов. Авторы доклада опасаются, что Россия после завершения строительства газопровода будет поставлять газ в Европу только по северному маршруту и оставит Украину без доходов от транзита газа.
Также они выразили опасение, что реализация проекта «Северного потока-2» может способствовать распространению коррупции.
«Предстоит проделать немало работы, поскольку не все вовлеченные игроки на внутреннем энергорынке ЕС в полной мере осознают опасность чрезмерной зависимости от российских энергоносителей», — заявили эксперты.
Кроме того, доклад предупреждает о том, что всего один теракт или крупная авария могут уничтожить обе нитки газопровода.
Ранее сообщалось, что в США предлагают пять видов санкций за «Северный поток — 2».