В Мексике пообещали не поддаваться на провокации США
Министр экономики Мексики Габриэла Маркес заявила, что страна не поддастся на провокации Соединенных Штатов. Об этом она написала в твиттере.
По ее словам, на предстоящих переговорах с США относительно пошлин власти Мексики будут вести себя благоразумно.
«Мы будем пытаться склонить их к мнению в пользу свободной торговли», — отметила Маркес.
Она также добавила, что два народа будут выступать «за свободную торговлю, а не за налоги и пошлины».
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Tpaмп вводит пошлины на все товары из Мексики, пока мексиканские власти не разберутся с мигрантской проблемой.
После заявления Трампа о пошлинах рынки США рухнули.