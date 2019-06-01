В Мексике пообещали не поддаваться на провокации США

Министр экономики Мексики Габриэла Маркес заявила, что страна не поддастся на провокации Соединенных Штатов. Об этом она написала в твиттере.

По ее словам, на предстоящих переговорах с США относительно пошлин власти Мексики будут вести себя благоразумно.

«Мы будем пытаться склонить их к мнению в пользу свободной торговли», — отметила Маркес.

Она также добавила, что два народа будут выступать «за свободную торговлю, а не за налоги и пошлины».

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Tpaмп вводит пошлины на все товары из Мексики, пока мексиканские власти не разберутся с мигрантской проблемой.

После заявления Трампа о пошлинах рынки США рухнули.