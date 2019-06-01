Белоруссия и Казахстан готовятся подписать соглашение о поставках нефти

Белоруссия и Казахстан планируют вскоре подписать соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА «Новости».

С этой целью первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин 1 июня прилетел в Казахстан. Он уладил нюансы для подписания договора. Кроме того, поездка была посвящена будущему визиту белорусского лидера Александра Лукашенко в Казахстан.

Как отмечается, стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-казахстанских отношений.

Ранее сообщалось, что Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии.

Проблема с качеством нефти трубопроводе «Дружба», поступающей из России в Белоруссию, возникла в апреле.