Ущерб Украины от конфликта в Донбассе оценили эксперты

Эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW) оценили потери, которые нанес экономике Украины конфликт в Донбассе. Об этом говорится в докладе на сайте DIW.

По данным специалистов, ВВП на душу населения за период 2013 — 2017 годы понизился на Украине почти на 15%.

До этого Всемирный банк сообщил, что по уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из самых бедных стран региона и по этому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии.

Больше всего ущерб украинская сторона получила в сфере промышленности и занятости населения, заявили специалисты.

Они пришли к выводу, что основной причиной ухудшения показателей стала миграция.