В РЖД отреагировали на данные о повышении цен на плацкарт

Гендиректор »Федеральной пассажирской компании», которая является «дочкой» РЖД, Петр Иванов заявил, что повышения цен на проезд в общих и плацкартных вагонах нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, установленные на этот год тарифы не менялись с конца прошлого года.

«Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций», — заявил Иванов.

Ранее «Известия» сообщили, что общероссийское объединение пассажиров (ФОП) установило, что в июне-июле 2019 года билеты в плацкартные вагоны подорожали на 65–100%.