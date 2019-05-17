Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/78/12245078/RTX6R4KP-pic905-895x505-35158.jpg">

В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

Как отмечается, такое решение было принято в связи с отсутствием на территории Украины свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти.

Уточняется, что возобновление прокачки нефти запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

Кроме того, в концерне заявили, что транзит нефти также не осуществляется в сторону Польши.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе».