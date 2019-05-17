Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».
Как отмечается, такое решение было принято в связи с отсутствием на территории Украины свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти.
Уточняется, что возобновление прокачки нефти запланировано в ночь с 19 на 20 мая.
Кроме того, в концерне заявили, что транзит нефти также не осуществляется в сторону Польши.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе».