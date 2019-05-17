Рубль падает к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов среды, 17 мая, падает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10.10, мск курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1 коп., до 64,66 руб.

При этом курс евро увеличился на 8 коп. и составил 72,29 руб.

Ранее сообщалось, что курс доллара упал до 65,32 рубля.