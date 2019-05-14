Эксперт оценил предложение США о санкциях за «Северный поток – 2»
Замгендиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач назвал актом словесного давления подготовленный США законопроект о санкциях по проекту газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
«Не думаю, что эта инициатива приобретет статус закона и как-то помешает завершению строительства газопровода», — заявил Алексей Гривач.
Ранее американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект против проекта газопровода «Северного потока — 2».