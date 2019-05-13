Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне. О своем отношении он написал в твиттере.

Пушков назвал эту идею «безумной». В качестве альтернативы он предложил действующему украинскому лидеру Петру Порошенко сдать свою квартиру США за доллар.

«Порошенко пусть сдает свою квартиру. Возражений нет», — добавил Пушков.

Сенатор напомнил всем, что Севастополь — это российский город.

До этого на сайте Порошенко появилась петиция, в которой авторы просили президента заключить договор об аренде Севастополя США «сроком не более чем на 49 лет». В настоящее время документ собрал 73 подписи из необходимых 25 тысяч.

Ранее Порошенко хочет исключить из конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.