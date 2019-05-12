Пакистан получит $6 млрд от МВФ

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Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Пакистан получит от МВФ финансовую помощь сроком на три года.

Как отмечается, условия предоставления кредита пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили разорвать все отношения с МВФ.