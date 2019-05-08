В Госдуме оценили призыв США саботировать стройку «Северного потока — 2»

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских считает, что призыв госсекретаря США Майка Помпео не дать завершить строительство трубопровода «Северный поток — 2» является «десятым или сто десятым» таким заявлением. Мнением чиновника поинтересовался RT.

Ананских добавил, что «Северный поток — 2» строит консорциум стран, рассчитывая на развитие местной инфраструктуры и промышленности.

«Уже стало ясно, что заявления США не экономические, а политические», — сказал Ананских.

Ранее Помпео призвал остановить строительство «Северного потока — 2».