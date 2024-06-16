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Россиянам рассказали, как работает препарат против рака со 100%-й эффективностью

Врач Пащенко: препарат от рака со 100%-й эффективностью пока нельзя рекомендовать

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Опухоли могут защищаться от атаки иммунитета, который отвечает за их распознавание и уничтожение. «Пробить» броню рака способны препараты нового поколения, например, Достарлимаб. В клинических испытаниях он привел к ремиссии у 100% пациентов, однако рекомендовать его пока нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко.

«Этот препарат проходит только II-III фазу исследования и в клинические рекомендации по онкологии не включен. Поэтому никаких рекомендаций дать невозможно до получения окончательных результатов», — отметила Пащенко.

Недавно опубликованные результаты второй фазы клинических испытаний Достарлимаба показали, что он привел к ремиссии у 100% пациентов с раком прямой кишки. У них не нашли признаков опухоли в течение 26 месяцев наблюдения после лечения.

Достарлимаб входит в класс ингибиторов контрольных точек иммунитета. Он блокирует работу белка PD-1, который мешает Т-клеткам иммунной системы уничтожать опухоли. Благодаря тому, что Достарлимаб мало влияет на здоровые клетки, пациенты переносили его лучше, чем химиотерапию.

«Многие виды опухолей активируют особые молекулы в клетках организмов — иммунные контрольные точки. В результате опухоль оказывается защищена от атаки иммунных клеток. Для решения этой проблемы были разработаны препараты-ингибиторы контрольных точек иммунитета (ИКТИ, к ним относится и Достарлимаб). Они блокируют контрольные точки, восстанавливая способность иммунной системы уничтожать рак», — рассказала онколог.

Ранее ученые выяснили, что искусственный интеллект точнее врачей выявляет рак простаты на МРТ.

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