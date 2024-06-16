На протестах в Израиле задержали 12 человек

Израильская полиция задержала 12 человек на протестах против действующего правительства страны. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«В общей сложности 12 человек были задержаны за предполагаемое нарушение общественного порядка», — следует из сообщения.

Отмечается, что участники акции протеста блокировали движение на дорогах и проводили ее в неразрешенные часы.

До этого член кабинета военных действий Израиля Бени Ганц заявил, что выходит из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху, поскольку его кабмин не смог выполнить его условий по выдвинутому ультиматуму. По его словам, для обеспечения победы над движением ХАМАС необходимо осенью провести выборы, «которые в конечном итоге создадут правительство, которое завоюет доверие людей и будет способно решать проблемы».

Ранее в Израиле полиция разогнала антиправительственный митинг.