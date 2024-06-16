Израиль ввел ежедневную «тактическую паузу» в военных действиях на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении ежедневной «тактической паузы» в военных действиях в секторе Газа в районе дороги, которая ведет от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В заявлении отмечается, что пауза вводится в гуманитарных целях. Она будет действовать с субботы, 15 июня, ежедневно с 08:00 до 19:00 до дальнейшего уведомления. Соответствующее решение принято в рамках продолжающихся усилий Армии обороны Израиля и офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями.

До этого ЦАХАЛ сообщил об атаке Израиля на объекты «Хезболлы» на юге Ливана.

12 июня армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Талеба Абдаллы. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Тогда в плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.