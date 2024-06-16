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В Британии рассказали о влиянии коррупции на военные усилия Украины

Independent: коррупция подрывает военные усилия Киева

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Reuters

Коррупция подрывает военные усилия Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на британское издание The Independent.

В материале отмечается, что ранее в отставку подал глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Он заявил, что правительство украинского лидера Владимира Зеленского делает все для того, чтобы помешать его работе.

Сообщается также, что свои посты покинули еще два высокопоставленных чиновника, занимавшихся антикоррупционной деятельностью.

До этого член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак заявил, что на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией.

Позже инспектор Пентагона Роберт Сторч назвал коррупцию на Украине одной из высочайших в Европе.

Ранее на Украине арестовали экс-главу Фонда госимущества.

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