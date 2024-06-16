Hongqi выпустил обновленный лифтбек H6

Китайский автомобильный бренд Hongqi начал продажи обновленного лифтбека H6. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля составляет 179,8 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1455 мм.

Внешность Hongqi H6 после обновления не изменилась. Модернизации подверглась мультимедийная система, которая получила функцию голосового управления, а также настраиваемую навигацию. Также теперь доступен дополнительный пакет помощи при вождении.

Автомобиль будет предлагаться с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

В стандартное оснащение автомобиля входят круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, спортивные сиденья, датчики давления в шинах. В топовую версию включены подогрев рулевого колеса, функция массажа сиденья водителя, обогрев задних сидений и встроенный ароматизатор.

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