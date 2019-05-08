США назвали дату введения жестких пошлин на китайские товары

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В пятницу, 10 мая, США поднимут до 25% пошлины на ряд китайских товаров, в общей сложности они будут приносить в американскую казну $200 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уведомление Федерального резерва.

В документе также отмечается, что Торговое представительство США получит возможность вводить исключения на пошлины на некоторые китайские товары.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что намеревается увеличить пошлины на ряд китайских товаров.