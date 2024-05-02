На Украине снова угрожают безопасности Крымского моста. Постпред при ООН намекнул на его исчезновение Постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на исчезновение Крымского моста

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них в том числе «керченские мосты». Публикация украинского дипломата последовала через несколько дней после того, как на готовящуюся атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции. О планах разрушить Крымский мост ранее прямо заявляли украинские власти.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в X на исчезновение Крымского моста.

Кислица опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». При этом каждый типа моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

Примечательно, что 27 апреля посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс разместил в Х коллаж, в котором объединены фотографии Крымского моста, запуска ракеты и президента России Владимира Путина. В подписи к публикации он написал: «Если кто-то еще не успел сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

В ответ на публикацию литовского дипломата заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский назвал Линкявичюс «подневольной болонкой США» и пообещал, что посол Литвы «пожалеет обо всех подобных ляпах».

Украина готова атаковать Крымский мост

В апреле издание The Guardian со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщало, что Киев готовится атаковать Крымский мост.

В украинских спецслужбах заявили, что уничтожение моста является неизбежным. Анонимный источник сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) уже обладает всеми необходимыми средствами для осуществления этой цели. Атака на мост может быть совершена с помощью беспилотников. Однако в то же время The Guardian указывало, что есть серьезные сомнения относительно того, способна ли Украина провести операцию против такого хорошо защищенного объекта.

Буданов, как отмечается в материале британской газеты, следует плану, который одобрил украинский президент Владимир Зеленский. План заключается в «минимизации» присутствия России в Черном море. В апреле в интервью немецкому изданию Bild президент Украины рассказал о новом готовящемся контрнаступлении, которое включает в себя разрушение Крымского моста.

«Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — заявил тогда он.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост уже подвергался атакам ранее. 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ сообщила, что за терактом стояли украинские власти, в то время как СБУ отказывалась комментировать информацию о своей причастности.

В ночь на 17 июля 2023 года произошла другая атака на Крымский мост. В этот раз с использованием надводных беспилотных аппаратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.

В конце марта Министерство иностранных дел передало Украине требование об аресте и выдаче лиц, причастных к террористическим актам в России, включая главу СБУ Василия Малюка. Малюк признался 25 марта в организации подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и других терактов на территории России.