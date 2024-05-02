«БПЛА самолетного типа»: ВСУ атаковали несколько регионов России Минобороны заявило о 12 уничтоженных украинских БПЛА над территорией России

ВС РФ перехватили ночью 12 беспилотников над пятью российскими регионами. Системы ПВО успешно сработали, сбив БПЛА над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями, а также в Краснодарском крае. Кроме того, атаки беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры фиксировали в Смоленской и Орловской областях. В последней в ходе обезвреживания повредили энергообъект, из-за чего частично нарушилась подача электричества в ряд домов. СМИ сообщают, что теперь целями ВСУ стали объекты железнодорожной инфраструктуры. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

12 беспилотников над пятью регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью перехватили и уничтожили в небе над пятью регионами России 12 беспилотников, выпушенных со стороны Украины, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

Пресечь атаку ВСУ удалось над Брянской областью (подавили пять БПЛА), Курской областью (один), Белгородской областью (один), Ростовской областью (два), а также в воздушном пространстве Краснодарского края (три).

В российском оборонном ведомстве не уточнили информацию по поводу ситуации в Смоленской и Орловской областях. Там этой ночью также фиксировали атаки беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры.

Ситуация в Смоленской и Орловской областях

Как заявил 2 мая губернатор Смоленской области Василий Анохин, ВСУ атаковали при помощи беспилотника энергообъект в регионе. Он не уточнил, какой именно. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при обезвреживании украинских беспилотников в регионе повредили энергетическую инфраструктуру. По его словам, последствия аварий устраняют оперативные службы.

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — говорится в публикации.

Подробности из других регионов

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата в районе городов Новошахтинск и Каменск-Шахтинский. По его словам, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не фиксировали.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Погарским районом области. Он отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

В Курской области атака БПЛА пришлась на поселок Поныри. Как заявил глава области Роман Старовойт, в результате удара беспилотника там оказались повреждены линии электропередачи — в результате атаки населенный пункт остался без света.

Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нет. Были повреждены два легковых автомобиля, а также забор частного жилого домовладения.

Власти Краснодарского края о происшествиях в регионе не сообщали. Очевидцы публиковали в соцсетях видео со звуками взрывов в небе над поселком Афипский, где находится нефтеперерабатывающий завод. Видео в частности публиковал Telegram-канал Shot.

Сообщалось, что местные жители, упоминали о звуках моторов в небе. По предварительным данным, украинские беспилотники были сбиты при приближении к НПЗ. Очевидцы утверждают, что дроны «приземлились» всего в нескольких километрах от завода.

Накануне ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, которые были перехвачены над Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областями.

Изменение в тактике ударов ВСУ

ВСУ начали активнее применять беспилотники для ударов по железнодорожной инфраструктуре. Baza сообщает, что в ночь на четверг были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. БПЛА атаковали тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области. Затем атаке подвергались тяговые и трансформаторные подстанции, расположенные на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области.

В итоге на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение питания. В результате этого были задержаны два поезда, следующие из Москвы (в Белгород и в Льгов). Пострадавших нет. Официально эта информация подтверждение пока не получила.