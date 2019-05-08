Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал доклад о «грязной» нефти в «Дружбе». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, в докладе главы Минэнерго России Александра Новака не было данных о том, что «Транснефть» допустила со своей стороны какую-либо ошибку.

Он добавил, что в настоящее время в отношении одной из частных фирм ведется следствие.

«Несколько человек задержаны, которые подозреваются в том, что именно их манипуляции привели к загрязнению нефти в трубе», — отметил Песков.

Ранее Песков рассказал о ситуации с грязной нефтью в «Дружбе».

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт из России из-за ее качества.