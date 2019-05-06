Washington Post узнала, зачем Boeing быстро и дешево создавал 737 MAX

Перед запуском новой модели лайнеров 737 MAX совет директоров компании Boeing думал о том, как быстро и дешево создать самолеты, чтобы обойти конкурента авиакомпании — Airbus, пишет газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.

В ходе встреч в 2010 и 2011 годах совет директоров Boeing обсуждал возможный ответ компании на угрозу новой, более экономичной линии самолетов своего конкурента Airbus, заявили источники. Подробных вопросов о безопасности у руководства не возникало, рассказали источники, присутствовавшие на встречах в 2010 году с участием совета директоров.

«Безопасность была просто данностью», — сказал один из бывших членов совета директоров на условиях анонимности.

Некоторые члены совета директоров опасались, что новая модель лайнера будет слишком дорогой, а перед ее выводом на рынок пройдет слишком много времени. Тогда, как отмечает WP, у Boeing и так были проблемы с бюджетом и срывом запуска самолетов типа 787 Dreamliner. В компании говорили о том, как быстрее и дешевле обновить старую версию самолета Boeing.

Ранее сообщалось, что Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX.