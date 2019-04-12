Bloomberg узнал о новой детали в скандале с эфиопским Boeing 737

Компания Boeing указывала, что лайнеры модели 737 Max 8, который в марте потерпел крушение в Эфиопии, «не подходят» для эксплуатации на определенных аэродромах, пишет Bloomberg.

Под эти ограничения попадал и аэропорт Аддис-Абеба, с которого взлетал эфиопский Boieng. В частности, до аварии компания указывала, что эти лайнеры не подходят для эксплуатации на аэродромах на большой высоте в условиях высоких температур и жаркого климата.

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Это вряд ли стало причиной крушения, но могло усугубить ситуацию, говорит на анонимных условиях один из пилотов Boeing 737.

В предварительном отчете после катастрофы в Эфиопии говорилось, что сбой дала именно система автоматического управления полетом MCAS.

Как пишет агентство, о таких ограничениях для лайнеров модели 737 Max 8 стало ясно из дела, переданного в комиссию по международной торговле США в 2017 году. В нем компания обвинила Bombardier в нечестной конкуренции и указала на ограничения лайнеров Max 8. Это делалось для того, чтобы сохранить долю рынка для моделей 700 и Max 7.

Ранее глава Boeing рассказал об испытаниях обновленного ПО 737 MAX.