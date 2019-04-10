Совфед одобрил закон о запрете хостелов
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, он должен вступить в силу 1 октября 2019 года. Это следует из новой редакции текста.
Для предпринимателей будет установлен переходный период, в течение которого они смогут привести свою деятельность в соответствие новым нормам.
Ранее сообщалось, что закон о хостелах был принят Госдумой в окончательной редакции. Согласно этому документу, размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только в том случае, если оно будет переведено в нежилой фонд. При этом они должны быть оснащены специальным оборудованием, которое обеспечивает безопасность, шумоизоляцию и т.д.