США продолжат применять санкции против России, заявили в Минфине страны

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Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что санкции против России оказались успешными, в связи с чем Вашингтон планирует в дальнейшем вводить новые ограничения в отношении Москвы. Об этом сообщает RT.

По его словам, санкции являются важным инструментом, и до этого США эффективно использовали их против России.

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«...мы продолжим использовать их против России в связи с её ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», — добавил Мнучин.

Ранее Путин заявил, что при администрации Трампа было введено много антироссийских санкций, с которыми страна не согласна и никогда не согласится.