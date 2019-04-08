О начале «синхронного замедления» глобальной экономики предупредила FT

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Мировая экономика вступила в этап «синхронного замедления». Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, в мире ухудшаются индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели.

Как отмечается, высокий уровень госдолга в странах с развитой экономикой мешает применению налоговых и бюджетных методов стимулирования роста.

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Однако, в настоящее время речь не идет о наступлении рецессии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от ФРС превратить экономику страны в ракету.