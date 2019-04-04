Reuters узнало, кого Трамп пригласит в ФРС

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Президент США Дональд Трамп намерен пригласить в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Хермана Кейна. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

Ранее сам Трамп заявлял, что выдвинет кандидатуру бывшего экономического аналитика CNN Стивена Мура на место в совете управляющих ФРС.

При этом появлялась информация о том, что американский лидер рассматривает возможность привлечь в управление Федеральной резервной системы (ФРС) бывшего кандидата в президенты США Хермана Кейна.