Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода «Северный поток - 2» к концу 2019 года, передает ТАСС.

Он подтвердил, что «фатальных» затруднений на данный момент не существует.

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В начале марта стало известно, что «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в компании «Нафтогаз Украина» заявили, что Дания против строительства газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал затягивание Данией согласования маршрута газопровода.