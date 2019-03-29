«Без горячей воды»: условия содержания Абызова в СИЗО

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Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал об условиях содержания экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в СИЗО «Лефортово», передает РИА «Новости».

По его словам, бывшего министра поместили на карантин в двухместную камеру не отремонтированного блока, в которой нет горячей воды.

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«Но в камере есть телевизор, который не работает по причине отсутствия антенны. Руководство СИЗО обещало принять антенну от его родственников», — заявил Мельников.

Также сообщается, что Абызов взял почитать в библиотеке романы «Доктор Живаго» и «Мастер и Маргарита».

Ранее сообщалось, что Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере.