«Без горячей воды»: условия содержания Абызова в СИЗО
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал об условиях содержания экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в СИЗО «Лефортово», передает РИА «Новости».
По его словам, бывшего министра поместили на карантин в двухместную камеру не отремонтированного блока, в которой нет горячей воды.
«Но в камере есть телевизор, который не работает по причине отсутствия антенны. Руководство СИЗО обещало принять антенну от его родственников», — заявил Мельников.
Также сообщается, что Абызов взял почитать в библиотеке романы «Доктор Живаго» и «Мастер и Маргарита».
Ранее сообщалось, что Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере.