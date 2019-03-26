СМИ: ЦБ проверил, как банки замораживают деньги попавших под санкции украинцев

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Центробанк (ЦБ) запросил у банков отчет о том, какие меры они применили к лицам, включенным в санкционный список по Украине. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Службы текущего банковского надзора ЦБ.

Отмечается, что финансовые организации должны были предоставить ЦБ отчет к полудню понедельника, 25 марта. При этом, добавили в газете, в личных кабинетах банков данное письмо появилось 22 марта.

20 марта президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные санкции против России. В Совфеде эти меры назвали «конвульсиями».