СМИ: ЦБ проверил, как банки замораживают деньги попавших под санкции украинцев
Центробанк (ЦБ) запросил у банков отчет о том, какие меры они применили к лицам, включенным в санкционный список по Украине. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Службы текущего банковского надзора ЦБ.
Отмечается, что финансовые организации должны были предоставить ЦБ отчет к полудню понедельника, 25 марта. При этом, добавили в газете, в личных кабинетах банков данное письмо появилось 22 марта.
20 марта президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные санкции против России. В Совфеде эти меры назвали «конвульсиями».