В Раде предсказали последствия потери транзита российского газа

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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что Украина многое потеряет при утрате транзита российского газа. Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

По словам депутата, потеря транзита российского газа обернется многомиллиардными убытками, а также лишением территории для транзита газа и нефти.

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«Страна потеряет минимум три-пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — добавил Рабинович.

Депутат считает, что украинская сторона должно отправиться на переговоры с Россией, чтобы не допустить таких последствий.

Ранее сообщалось, что Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины.