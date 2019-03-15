Минпромторг опроверг слухи об отмене авиасалона МАКС-2019

Минпромторг России опроверг сообщение об отмене авиасалона МАКС в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газета.Ru».

«Международный авиакосмический салон МАКС состоится в запланированные сроки», — говорится в сообщении.

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Поясняется, что в распоряжении правительства говорится о том, что с июня на июль 2019 года переносится Международный военно-морской салон «МВМС-2019».ъ

Ранее агентство ТАСС сообщило, что МАКС не будут проводить в России в 2019 году.

Позднее ТАСС аннулировало данное сообщение, как выпущенное ошибочно.