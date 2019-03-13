Помпео: союзники США не должны зависеть от российского газа
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от российского газа. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ», — заявил Помпео.
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По его словам, страны Европы якобы будут зависеть от российского газа из-за проекта «Северный поток — 2».
Он также добавил, что США намерены помочь своим союзникам «обеспечить диверсификацию» поставок энергоносителей.
Ранее сообщалось, что Европарламент выступил против строительства «Северного потока — 2».