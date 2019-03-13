Помпео: союзники США не должны зависеть от российского газа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/203/11870203/AP_18206737175675-pic905-895x505-69075.jpg">

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ», — заявил Помпео.

Реклама

По его словам, страны Европы якобы будут зависеть от российского газа из-за проекта «Северный поток — 2».

Он также добавил, что США намерены помочь своим союзникам «обеспечить диверсификацию» поставок энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Европарламент выступил против строительства «Северного потока — 2».